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İzmit'te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmit\'te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
29.01.2024 - 22:33,
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Kocaeli'nin İzmit İlçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı otomobil, kavşakta K.B'nin kullandığı 41 P 2492 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmit'te servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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