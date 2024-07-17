İzmit'te tırın çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tırın 2 otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
D-605 kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden 38 AFN 983 plakalı ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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