İznik Gölü Tehlikede

İznik Gölü'nde endişelendiren görüntü

BURSA - Türkiye'nin en büyük gölleri arasında olan İznik Gölü'nde oluşan kirlilik endişeye sebep oldu.

Türkiye'nin beşinci büyük doğal gölü olarak kabul edilen İznik Gölü, gün geçtikçe kirleniyor. Evsel, sanayi ve tarımsal kirlilik baskısı altındaki İznik Gölü, bir yandan da küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık tehdit altında bulunuyor. Uzmanlar ise son yıllarda yanlış tarım uygulamaları ve yeraltı sularının aşırı kullanımının da ekolojik yapıyı olumsuz etkilendiğini söyledi.

İznik gölünü besleyen Derbent deresi, Nadir suyu, Ana dere, Küçükköy deresi, Çınarlık ve Kıran deresi gibi kaynakların; gübre, ilaç kalıntıları yanı sıra evsel ve sanayi atıkları nedeniyle kirlendiğini, yıllar içinde oluşan kirlilik yükünün göle taşındığına da dikkat çeken uzmanlar, siyanobakteri riskinin de belli dönemlerde ortaya çıktığının altını çizdi.

Uzmanlar ise Sanayi ve evsel yakıt kaynaklı kimyasallar göl suyunu kirlettiğini Özellikle son 10-15 yıldır iç sularında ve İznik gölünde kirliliğe ve ısınmaya bağlı siyanobakteri (mavi-yeşil alg) artışı görüldüğünü ve balık ölümlerine neden olduğunu belirtirlerken, Göl etrafında 300 metre genişliğindeki mutlak koruma alanında zirai ilaç, gübre kullanımı yasağı uygulanması gerektiğini ifade etti.

İznik gölü kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, "tarihin ve doğanın başkenti İznik'ten yetkililere sesleniyorum. İznik gölü can çekişiyor. Fabrikaların aldığı su sonucu kuraklık hepsi üst üste gelince İznik'in can damarı İznik Gölü bu şekilde renkten renge girmeye başladı. Acil çözüm alınması gerekiyor. Temmuz ayında turkuaza bürünen göl, mayıs ayında çamura bulundu" dedi.