İznik'te Bıçaklanmış Genç Cesedi Bulundu - Son Dakika
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İznik'te Bıçaklanmış Genç Cesedi Bulundu

Bursa İznik'te kaybolan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın bıçaklanmış cesedi ormanda bulundu.

21.01.2025 01:46
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Bursa'nın İznik ilçesindeki ormanlık alanda bıçaklanmış ve bir kısmı yanmış erkek cesedi bulundu.

Önceki gün ilçeye bağlı kırsal Tacir Mahallesi'ndeki evinden çıkan Mehmet Karabıyık'ın (18), akşam evine dönmemesi üzerine, ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aydınlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Karabıyık'ın bıçaklanmış ve bir bölümü yanmış haldeki cesedini buldu..

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik'te Bıçaklanmış Genç Cesedi Bulundu - Son Dakika

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