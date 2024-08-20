İznik\'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Yeşilcami Mahallesi'nde Abdulvahap Türbesi'nin bulunduğu tepede meydana geldi.
Tepeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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