İZSU'dan 90 Milyonluk Dere Islah Yatırımı Tamamlandı - Son Dakika
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İZSU'dan 90 Milyonluk Dere Islah Yatırımı Tamamlandı

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İZSU Genel Müdürlüğü, Urla ve Seferihisar'daki dereler için yaptığı 90 milyon liralık ıslah çalışmalarını tamamladı. 14 ayda 175 kilometre dere temizliği yapılarak 110 bin ton malzeme çıkarıldı. Çalışmalar, taşkın riskini azaltmak ve çevre düzenlemesi amacıyla devam edecek.

11.03.2025 10:30  Güncelleme: 11:24
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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü'nün 90 milyon liralık yatırımla Urla ve Seferihisar'daki derelerde başlattığı ıslah çalışmaları tamamlandı. Seferihisar Efendioğlu, Urla Sivrice, İncirliboğaz, Çamlıçay ve Tabaklar dereleri ıslah edilirken, Yarımada bölgesindeki dereler de temizlendi. Dere temizliklerinden 2024 yılından bu yana 110 bin ton malzeme çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yerleşim yerlerinde sıkıntı yaratan ve taşkın riski bulunan derelerde ıslah programını sürdürüyor. Seferihisar Efendioğlu, Urla Sivrice, İncirliboğaz, Çamlıçay ve Tabaklar derelerinde yaz başından bu yana çalışan İZSU ekipleri nisan ayında bitecek imalatları zamanından önce tamamladı. Ayrıca Yarımada bölgesinde İZSU Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki derelerin temizlik ve bakım çalışmaları da aralıksız sürüyor. 14 ayda 175 kilometre dere temizliği yapılarak 110 bin ton malzeme çıkarıldı. Çeşme Çiftlik Deresi ve Urla Sivrice Deresi mansap güzergahında ise ıslah çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

Yatırımlar devam edecek

Dere ıslahlarının 90 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü 3. Bölge İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yarımada Dereler Birim Sorumlusu Harun Seçkin, "Taşkınları ve taşkınlara bağlı oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek maksadıyla Urla İncirliboğaz Deresi'nde 786 metre ve Seferihisar Efendioğlu Deresi'nde toplamda 617 metre ıslah çalışmalarını tamamladık. Çamlıçay Mahallesi'nde de bölgeyi taşkınlardan korumak amacıyla bugüne kadar 280 metre imalat yaptık. Ayrıca aynı bölgede Sivrice Deresi'nde çalışmaya başlayacağız. Dere temizlik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yağışlı dönemde oluşan rusubat ve sazlık temizliği ile kötü koku, sivrisinek oluşumunu engelliyor, derelerde hidrolik akışı sağlıyoruz. Yarımada bölgemizi yağışlı döneme hazırlarken, yaz sezonu öncesinde sinek ve haşereye karşı da önlem aldık. Yarımada'da dere ıslah yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İZSU'dan 90 Milyonluk Dere Islah Yatırımı Tamamlandı - Son Dakika

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