İZSU'ya 3 Milyon 343 Bin TL Ceza

(İZMİR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) İç Körfez'e arıtılmamış atık su deşarjı yaptığı yönünde açıklama yaptı. Bakanlık, gelen ihbar üzerine bölgede inceleme yaptığını ve söz konusu deşarjın tespit edildiğini belirterek, İZSU'ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin TL idari para cezası uygulandığını bildirilirken, İZSU ise körfeze atık su deşarjı yapılmadığını yağmur suyu olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık ekiplerimiz bölgede inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, İZSU'ya ait hattan, İç Körfez'e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İZSU'ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin TL idari ceza uygulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık, su deşarjına ait olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile paylaştı.

"Atık su değil, yağmur suyu"

İZSU Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ise şu ifadelere yer verdi:

"Kemeraltı ve çevresindeki bölgenin yağmur sularını toplamak ve taşkınların önüne geçmek için kurulmuş olan Kemeraltı Yağmursuyu Terfi İstasyonu vasıtasıyla, yağışlı dönemde gelen yağmur suları denize verilmektedir. Geçtiğimiz haftalardaki yağışlarla birlikte terfi merkezi deposunda biriken çamurlu malzemelerin temizlenmesi aşamasında kısa süreli çamurlu yağmur suyu deşarjı gerçekleşmiş olup, körfeze herhangi bir atık su deşarjı yapılmamıştır. Bilgilerinize sunulur."

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) kestiği cezalara itiraz edileceği öğrenildi.