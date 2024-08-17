İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika
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İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerine saldırdı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

17.08.2024 19:46
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan fakülte çevresinde İsrail askerlerinin bulunduğu iki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların ardından ölü ve yaralıları almak için alana İsrail helikopterinin iniş yaptığı kaydedildi.

İsrail makamlarından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yarısından fazlası kadın ve çocuk 40 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail ordusu ile başta Kassam Tugayları olmak üzere Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmalar sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 74 Filistinli öldü, 92 bin 537 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerine saldırdı - Son Dakika

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