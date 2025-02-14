Jaishankar: Demokrasi Küresel Sorun Değil

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, "demokrasinin küresel olarak sıkıntılı bir durumda olduğu"na dair görüşlere karşı çıkarak, bunun evrensel bir olgu olmadığını savundu.

Jaishankar, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) "Demokratik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" panelinde "batı demokrasisi"ne ilişkin konuştu.

Hindistan'daki seçimlerde eskiye göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla kişinin oy kullandığına dikkati çeken Jaishankar, "Demokrasinin küresel olarak sıkıntılı bir durumda olduğu görüşüne karşı çıkıyorum. Biz demokrasimizin gidişatına iyimser bakıyoruz." dedi.

Dünyanın farklı yerlerinde farklı gündemlerin olduğuna işaret edilen Jaishankar, bunun "evrensel bir olgu" olduğunun varsayılmaması gerektiğini belirtti.

Demokrasiye dair bazı yerlerde "problemler" olabileceğini söyleyen Jaishankar, "Bizim için demokrasi işliyor. (Eskiye kıyasla) toplumumuz daha az elitist." diye konuştu.

Jaishankar, "Demokrasi belki dünyanın her yerinde sağlıklı olmayabilir ancak bu durumu küresel bir hale getirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.