Jandarma ekipleri çocuklarla eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Jandarma ekipleri çocuklarla eğlendi

Geniş Video İzle

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Derekapı İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, çocuklarla pasta kesti, hediyeler verdi ve futbol maçı yaptı. Bu anlar yürekleri ısıttı.

23.04.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri çocuklarla çocuk oldular

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesi Derekapı İlkokulu'nu sürpriz bir ziyaret yapan jandarma ekipleri, çocuklarla gönüllerince anlar geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Tortum ilçesi Derekapı İlkokulunda öğrenim gören öğrencileriyle pasta kestiler, onlara çeşitli hediyeler verdiler.

Daha sonra çocuklarla okul bahçesine çıkan jandarma ekipleri futbol maçı yaptı, parkta beraber eğlendi. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı.

Jandarma ekipleri çocuklarla eğlendi
Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, Futbol, Tortum, Çocuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ekipleri çocuklarla eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
10:50 Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi! Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:28 Nefes nefese şampiyonluk yarışı İşte Süper Lig’de kalan maçlar Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 12:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma ekipleri çocuklarla eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement