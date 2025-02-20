Jandarma Medya Eğitimi Başladı

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Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı basın birimlerinin medya dinamiklerine uyumunun artırılması için düzenlenen "Medya ile İlişkiler ve Medyanın Kullanımı" eğitimi başladı.

AAtölye'de düzenlenen eğitimle, jandarmanın basın birimlerinde görevli personelin medya alanındaki yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda, katılımcılara medya sektörünün çeşitli yönlerini kapsayan temel eğitimler sunulacak.

Bugün başlayan eğitimler kapsamında Ajans yöneticileri tarafından fotoğrafçılık ve video çekim teknikleri, basın bülteni hazırlama yöntemleri, teyit ve dezenformasyon, sosyal medya, kurumsal iletişim, kriz simülasyonu ve haberde hukuk kriterleri konusunda bilgi ve tecrübe aktarımında bulunulacak.