Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ve personeller, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Ülkenin göz bebeği olan ve iki asra yakın geçmişi bulunan jandarma teşkilatının ülkenin mihenk taşlarından biri olduğuna değinen Kaymakam Vedat Yılmaz, "Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için görev yapan teşkilat çalışanlarına kolaylıklar, dilerken, bir kez daha kuruluş yıl dönümlerini tebrik eder, kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Berkay Bakkal, Astsubay Üstçavuş Zeliha Ceylan Çakır da yer aldı.