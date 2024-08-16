Jandarma Uzman Çavuş, duvara bayraklı Türkiye haritası resmediyor - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş, duvara bayraklı Türkiye haritası resmediyor

Jandarma Uzman Çavuş, duvara bayraklı Türkiye haritası resmediyor

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu'nun duvara bayraklı Türkiye haritası resmederken çekilen videosunu paylaştı. Mumcu, sanata olan sevgisini anlattı ve görev yerinde rölyef sanatını sürdürmek istediğini belirtti.

16.08.2024 12:17
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İçişleri Bakanlığının, duvara bayraklı Türkiye haritasını resmederken çekilen videosunu "Sanat, görev aşkıyla buluşuyor" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığı Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, sanata duyduğu sevgiyi anlattı.

Ordu Jandarma Komutanlığına bağlı sosyal tesislerde görevli Jandarma Uzman Çavuş 29 yaşındaki Yasin Enes Mumcu, herhangi bir eğitim almayan kendini geliştirmeyi başardığı rölyef sanatını görev yerinde de sürmek istedi.

Bu talebini komutanlarına ileterek gerekli izinleri alan Mumcu, Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin duvarlarına Türkiye haritası, Türk bayrağı ve Atatürk rölyefi yaptı.

Alçı ve boya gibi gerekli malzemelerin temininin ardından bir çalışmayı ortalama 10 günde tamamlayan Mumcu, İl Emniyet Müdürlüğünde belirlenen duvara da rölyef tekniğiyle Türkiye haritası resmetti.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabında, Mumcu'nun, Türk bayrağı renginde boyanmış Türkiye haritasını duvara resmederken çekilen videosuna yer verdi.

"Sanat, görev aşkıyla buluşuyor" başlıklı paylaşımda, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, kutsal görevini icra ederken resim ve heykel sanatındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Jandarmamız, her alanda vatanına hizmet etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Sanatımı görenler çok beğeniyor"

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, AA muhabirine, askerlik mesleğine 2019'da başladığını, Ordu'nun ikinci görev yeri olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden itibaren resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Mumcu, "Sonra bu merak gittikçe artmaya başladı. Önce heykel yapıyordum. Ardından rölyef sanatına ilgi göstermeye başladım. Bu sanatımı ileri seviyelere kadar taşımayı başardım." dedi.

Mumcu, Ordu'da komutanlarının desteğiyle rölyef sanatını sürdürme imkanı bulduğunu belirterek, ortalama 15 metrekarelik duvarlarda çalıştığını, düzenli çalışması durumunda yaklaşık 10 gün gibi bir sürede eseri tamamladığını anlattı.

Eserlerinin oldukça beğenildiğine işaret eden Mumcu, "Sanatımı görenler çok beğeniyor. Hepsinin ilgisini çekiyor. Hayranlıkla inceliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yasin Enes Mumcu, bu alanda kendini geliştirmeye ve yeni eserler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Uzman Çavuş, duvara bayraklı Türkiye haritası resmediyor - Son Dakika

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