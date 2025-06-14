Jandarmadan Teknoloji Gösterisi

Eskişehir'de, jandarma teşkilatının 186'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahada kullanılan teknolojik donanımlar tanıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen sergide, personelin kullandığı teknolojik araç ve gereçler vatandaşlara sergilendi.
Sergiye ilgi gösteren her yaştan vatandaş, merak ettiklerini görevlilere sorma fırsatı buldu.
Vatandaşlar sergide yer alan ekipmanlarla fotoğraf çektirdi.
Stantları ziyaret eden çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.
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