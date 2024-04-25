Janoska Ensemble, Ankara'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Janoska Ensemble, Ankara'da müzikseverlerle buluşacak

Janoska Ensemble, Ankara\'da müzikseverlerle buluşacak

Altın plak ödüllü Janoska Ensemble, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenecek konserde müzikseverlerle buluşacak. Grup, kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvar sunacak. Üç kardeş ve bir kontrbasçının yer aldığı topluluk, kalıpların dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyuyor.

25.04.2024 23:09
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Kalıpların dışına çıkarak kendi stilini ortaya koyan yaylı çalgılar dörtlüsü, altın plak ödüllü Janoska Ensemble, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) konser salonunda 28 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak.

Konserde, Janoska Ensemble kendi bestelerinin yanı sıra cazdan klasiğe, poptan tangoya uzanan özgün bir repertuvarı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Çalgılara hakimiyetleri ve doğaçlama yetenekleri ile bilinen grup, barok, klasik ve romantik dönem ile 20. yüzyıl müziklerine getirdikleri kendine has yorumlarıyla biliniyor.

Kemanda Ondrej Janoska ile Roman Janoska'nın, piyanoda ise Frantisek Janoska'nın yer aldığı üç kardeşe kontrbasta Julius Darvas eşlik edecek.

"Deutsche Grammophon" etiketiyle 2016'da yayınladıkları "Janoska Style" albümüyle altın plak ödülü kazanan ve altı kuşak müzisyen aileden gelen topluluk 28 Nisan Pazar günü sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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