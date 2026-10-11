Japon polisi 1989-Mayıs 2026 arasında ABD'li 4.998 vakanın 2.447'sini Okinawa'da kaydetti - Son Dakika
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Japon polisi 1989-Mayıs 2026 arasında ABD'li 4.998 vakanın 2.447'sini Okinawa'da kaydetti

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Japon polisi 1989-Mayıs 2026 arasında ABD\'li 4.998 vakanın 2.447\'sini Okinawa\'da kaydetti
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Japon polisi, 1989'dan Mayıs 2026'ya kadar ABD bağlantılı 4.998 vaka kaydetti; bunların 2.447'si Okinawa'da işlendi. Okinawa'da bu suçlar geçen yıl 101'e ulaşarak 2003'ten bu yana ilk kez 100'ü aştı, 4 Ekim'de bir ABD deniz piyadesi bir kadını öldürme şüphesiyle tutuklandı.

TOKYO, 11 Ekim (Xinhua) -- Japon polisi, 1989 yılından Mayıs 2026'ya kadar neredeyse yarısı Okinawa eyaletinde olmak üzere ülke genelinde, ABD askeri personeli, sivil çalışanlar ve aile üyelerinin karıştığı 4.998 adli vaka kaydetti.

Akahata Gazetesi'nin Japonya Ulusal Polis Teşkilatı verilerine dayandırdığı haberine göre, toplam suçların yüzde 49,0'una denk gelen 2.447 vaka Okinawa eyaletinde işlenirken, Okinawa'yı yüzde 18,3 ile Kanagawa eyaleti ve yüzde 8,9 ile Tokyo izledi.

Aynı dönemde ülke genelinde cinayet, soygun, kundaklama ve tecavüz gibi 266 ağır suç vakası kayıtlara geçti. Bu vakaların 129'u Okinawa'da, 67'si Kanagawa'da ve 34'ü Tokyo'da meydana geldi.

Haberde, ABD askeri personelinin karıştığı yüksek suç oranları ABD askeri üslerine ev sahipliği yapmanın getirdiği yüke bağlanırken, Japonya ve ABD hükümetlerinin sorunun çözümü için etkili önlemler almakta yetersiz kaldığı savunuldu.

Durumun özellikle vahim olduğu Okinawa, Japonya'nın toplam yüzölçümünün yalnızca yaklaşık yüzde 0,6'sını oluşturmasına rağmen, ülkedeki münhasır kullanımlı ABD askeri tesis ve alanlarının yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.

Okinawa'da ABD askeri personeli ve yakınlarının karıştığı suç sayısı geçen yıl 101'e ulaşarak 2003'ten bu yana ilk kez 100 eşiğini aştı. Habere göre, eyaletin ülke genelindeki toplam suçlar içindeki payı da yüzde 67,8 ile 1989'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Okinawa polisi 4 Ekim'de, Futenma Deniz Piyadeleri Hava Üssü'nde görevli bir ABD deniz piyadesini, bölgede yaşayan bir kadını gasp edip öldürdüğü şüphesiyle tutuklamıştı. Olay, eyaletteki kamuoyu tepkisini ve öfkeyi yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japon polisi 1989-Mayıs 2026 arasında ABD'li 4.998 vakanın 2.447'sini Okinawa'da kaydetti - Son Dakika
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