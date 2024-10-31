Japonya'da Komeito Lideri İstifa Etti - Son Dakika
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Japonya'da Komeito Lideri İstifa Etti

Komeito'nun yeni lideri İşii Keiiçi, seçim yenilgisinin ardından istifa kararını açıkladı.

31.10.2024 12:18
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Japonya'da iktidar koalisyonunun ortağı Komeito'nun lideri İşii Keiiçi, erken genel seçim mağlubiyeti gerekçesiyle istifa kararı aldığını bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Japonya'daki erken genel seçimin sonuçları siyasi partilerin geleceklerini etkilemeyi sürdürüyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı Komeito'nun lideri İşii, genel seçimdeki yenilgi sonrası açıklamada bulundu.

İşii, "Meclis seçimi bizim için ağır sonuçlarla tamamlandı. Sorumluluk tamamen benim elimde. İstifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Meclise giremeyen İşii, "Bir sonraki lider, meclis üyesi olmalı." dedi.

Böylelikle Japon siyasetçi, eylülde düzenlenen parti kongresinde liderliğe seçilmesi sonrası henüz ilk ayını doldurmuşken görevinden ayrılacak.

Komeito 8 sandalye kaybetmişti

Milletvekilliği için Saitama eyaletinden aday olan İşii meclise girememişti. Komeito'nun yeni lideri kasım ayının ilk yarısında belli olacak.

Lider adayları arasında eski Ulaştırma Bakanı Saito Tetsuo ya da Komeito Politika Araştırma Konseyi Başkanı Okamoto Mitsunari öne çıkıyor.

NHK verilerine göre, 27 Ekim'deki genel seçimde LDP'nin meclisteki sandalye sayısı 247'den 191'e, Komeito'nun ise 32'den 24'e düşmüştü.

Böylelikle iktidar koalisyonu 2009'dan beri ilk kez ulusal parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) çoğunluğu yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Komeito Lideri İstifa Etti - Son Dakika

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