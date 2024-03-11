Japonya'da Müslümanlar İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'da Müslümanlar İftar Programında Buluştu

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman geleneksel iftar programında buluştu. İftar programı, İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü. Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, iftar programlarına her gün yüzlerce kişinin katıldığını belirtti. Müslüman olmayan Japonlar da camiye gelerek İslam dini ve Ramazan geleneğini merak ediyor.

11.03.2024 20:14  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Japonya'da ilk iftar yapıldı

Yüzlerce Müslüman geleneksel iftar programında buluştu

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan yüzlerce Müslüman geleneksel iftar programında oruç açarken, etkinlik İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Japonya'da Ramazan heyecanı Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde yaşandı. Başkent Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayı süresince her gün düzenlenen ve geleneksel hale gelen iftar programında buluştu. Yüzlerce Müslüman ülkelerinden kilometrelerce uzakta birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşarken, iftar programı İslam dinini merak eden Japonlardan da yoğun ilgi gördü.

Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas yıllardır devam eden geleneksel iftar programlarının en güzel faaliyetlerinden biri olduğunu belirterek, "İftarlarımıza hafta içi 400-500, hafta sonu ise 600-700 arasında kişi katılıyor" dedi.

Müslüman olmayan Japonların da İslam dini ve Ramazan geleneğini merak ederek camiye geldiğini kaydeden Alas, "Katılımcıların üçte biri gayrimüslim Japon vatandaşlarından oluşuyor. Bizle birlikte Ramazan ve iftar heyecanını yaşıyorlar, biz de onlarla sofralarımızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İslam kültürünü merak ettiğim için geldim"

Japonya'ya yeni geldiğini belirten Beyza Bah ise, Tokyo Camii'nde ilk iftarı yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Tokyo Camii'nde her daim farklı ülkelerden insanların bir araya geldiğini belirten Bah, "Bugün de farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikte iftarımızı yapacağımız için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu. Evlenmeyi planladığı Türk kız arkadaşının Müslüman olması nedeniyle İslam'a ilgi duyduğunu söyleyen Tatsuya Imai ise, "Bugün Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının ilk günü olması nedeniyle buraya gelerek kültürlerine tanıklık etmek istedim" dedi.

Kaynak: İHA

Muhammed Raşit, Japonya, Japon, İftar, Tokyo, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Müslümanlar İftar Programında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 İstanbul Bakırköy’de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
19:59 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye’nin İHA’lara İhtiyacı Yok DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Türkiye'nin İHA'lara İhtiyacı Yok
19:52 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
19:09 İBB Spor Kulübü Başkanı’nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama İBB Spor Kulübü Başkanı'nın para sayma görüntüleriyle ilgili CHP açıklama
18:35 Sudan’daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor Sudan'daki kıtlıkta insanlar çekirge yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
21:12 Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
18:17 İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF’ye çağrı Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı
17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 21:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Müslümanlar İftar Programında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement