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Japonya'da Oyabe kentindeki deprem nedeniyle sürücülere uyarı - Son Dakika
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Japonya'da Oyabe kentindeki deprem nedeniyle sürücülere uyarı

Japonya'nın Toyama eyaletindeki Oyabe kentinde meydana gelen deprem nedeniyle sürücüleri otoyoldan çıkmaları konusunda bilgilendiren yol işareti, 1 Ocak 2024. Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, Japonya'nın orta kesimindeki İshikawa eyaletinde Pazartesi günü büyüklüğü 7,6'ya varan bir dizi şiddetli deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya\'da Oyabe kentindeki deprem nedeniyle sürücülere uyarı
01.01.2024 - 13:24,
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TOKYO, 1 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın Toyama eyaletindeki Oyabe kentinde meydana gelen deprem nedeniyle sürücüleri otoyoldan çıkmaları konusunda bilgilendiren yol işareti, 1 Ocak 2024.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, Japonya'nın orta kesimindeki İshikawa eyaletinde Pazartesi günü büyüklüğü 7,6'ya varan bir dizi şiddetli deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Sun Jialin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Japonya'da Oyabe kentindeki deprem nedeniyle sürücülere uyarı - Son Dakika
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