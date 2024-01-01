Japonya\'da Oyabe kentindeki deprem nedeniyle sürücülere uyarı

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TOKYO, 1 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın Toyama eyaletindeki Oyabe kentinde meydana gelen deprem nedeniyle sürücüleri otoyoldan çıkmaları konusunda bilgilendiren yol işareti, 1 Ocak 2024.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, Japonya'nın orta kesimindeki İshikawa eyaletinde Pazartesi günü büyüklüğü 7,6'ya varan bir dizi şiddetli deprem meydana gelirken tsunami uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Sun Jialin/Xinhua)
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