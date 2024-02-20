Japonya'da Şubat Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Japonya'da Şubat Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Japonya\'da Şubat Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Japonya'da güneyden gelen sıcak havanın etkisiyle ülke genelinde sıcaklıklar yükseldi. Hokkaido bölgesindeki Mombetsu kentinde sıcaklık 17,1 santigrat dereceye yükselerek Şubat ayı rekorunu kırdı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hava durumu yetkilileri sel baskınlarına ve çığ düşmesine karşı uyarıda bulundu.

20.02.2024 11:53
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TOKYO, 20 Şubat (Xinhua) -- Japonya'da güneyden gelen sıcak havanın etkisiyle Pazartesi günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken, kuzeydeki pek çok bölgede ise gündüz sıcaklıkları Şubat ayı rekorunu kırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre, Hokkaido bölgesindeki Mombetsu kentinde sıcaklık 17,1 santigrat dereceye yükseldi. Bu rakam, genellikle Haziran ayının sonlarında görülen sıcaklık seviyesine tekabül ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yılın bu dönemindeki ortalamadan 18,8 derece daha yüksek gerçekleşti ve 1960 yılında kaydedilen 12,6 derecelik rekoru geride bıraktı.

Sıcaklıklar Japonya'nın kuzeyindeki Akita kentinde 20,1 dereceye, orta kesimindeki Kanazawa kentinde 21,8 dereceye ve Tokyo'nun merkezinde ise 16,5 dereceye ulaştı.

Meteoroloji ajansı Salı günü Japonya'nın birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığın devam edeceğini belirterek, en yüksek gündüz sıcaklığının Shizuoka kentinde 24 dereceye, Tokyo'nun merkezinde ise 22 dereceye ulaşacağı tahmininde bulundu.

Hava durumu yetkilileri, Japonya'nın kuzey ve doğusundaki geniş bölgelere yağmur yağacağı ve bunun da hızlı bir kar erimesine yol açacağı uyarısında bulunarak, düşük rakımlı bölgelerde halkı olası sel baskınlarına, nehir taşkınlarına ve çığ düşmesine karşı tetikte olmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Japonya'da Şubat Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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