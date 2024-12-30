Japonya\'da Yabancı İşçi İhtiyacı Artıyor

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TOKYO, 30 Aralık (Xinhua) -- Japonya'daki şirketlerin yaklaşık yüzde 65'i, işgücü açığı karşısında yabancı işçi çalıştırıyor.

Kyodo Haber Ajansı, Japonya Çalışma Bakanlığı'nın bu haftanın başında açıkladığı anketin sonuçlarına yer verdi. Ankete katılan şirketlerin yüzde 56,8'i yabancı uyruklu işçileri Japon personel kadar ve hatta onlardan daha iyi çalışacakları beklentisiyle işe aldığını belirtirken, yüzde 18,5'i ise çeşitliliği teşvik çabalarına dikkat çekti.

Ekim-Kasım 2023 döneminde gerçekleştirilen ve 5 ya da daha fazla yabancı uyruklu işçi çalıştıran şirketlerle yapılan ankete 3.534 şirket ve 11.629 işçi katıldı.

Anket sonuçları, Japonya'da çalışan yabancı uyruklu işçilerin yüzde 51,5'inin kendi ülkelerindeki ajanslar ya da kişiler aracılığıyla işe girdiklerini, yüzde 13,5'ininse Japonya'daki ajans ya da kişiler aracılığıyla işe alındıklarını ortaya koydu.

Anket, nüfusun azaldığı ve doğum oranlarının düştüğü Japonya'da sayıları giderek artan yabancı uyruklu kişilerin istihdamı ve işe alınması konusunda bakanlığın yaptığı ilk anket olarak öne çıkıyor.

Japonya'daki yabancı uyruklu işçilerin sayısı son 15 yılda dört kattan fazla artarak geçtiğimiz yılın ekim ayı itibarıyla 2,05 milyona yükseldi. Bu sayı, ülkedeki tüm iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü teşkil ediyor.