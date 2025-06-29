Japonya\'dan 4 Dev Panda Çin\'e Geldi

CHENGDU, 29 Haziran (Xinhua) -- Japonya'da doğan 4 dev panda cumartesi akşamı Çin'in Chengdu kentinde bulunan Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

24 yaşındaki Rauhin ve üç kızı, 8 yaşındaki Yuihin, 6 yaşındaki Saihin ve 4 yaşındaki Fuhin, karantina için Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'ne gönderildi.

Çin, 1994 yılında Japonya'nın Wakayama eyaletindeki Shirahama sahil kasabasında bulunan Shirahama Macera Dünyası eğlence parkı ile dev pandaların korunması konusunda işbirliği başlatmıştı. İki ülke 17 yavruyu birlikte yetiştirdi ve "Hin Ailesi" diye bilinen dev pandaların en büyük denizaşırı yapay üreme popülasyonunu oluşturdu.

Yıllar içerisinde Çin ve Japonya güçlü bir ortaklık geliştirerek panda koruma ve yetiştirme, yavru bakımı ve hastalık tedavisi, bilimsel fikir alışverişi ve kamu eğitimi konularında dikkate değer gelişmeler kaydetti.