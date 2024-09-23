Japonya'dan Çin'e Çocuk Cinayeti İncelemesi - Son Dakika
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Japonya'dan Çin'e Çocuk Cinayeti İncelemesi

Japonya, 10 yaşındaki çocuğun ölümünü araştırmak için yetkili gönderdi.

23.09.2024 10:17
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Japonya, 18 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün aydınlatılması için devlet bakanı düzeyinde bir yetkiliyi Çin'e gönderdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi'nin, iki gün boyunca başkent Pekin'de temaslarda bulunacağını bildirdi.

Açıklamada Tsuge'nin, "Şıncın Japon Okulu'ndaki çocuğun ölümünün aydınlatılması konusunda görüşmeler yapacağı" belirtildi.

Olay

Babası Japon, annesi Çin vatandaşı olduğu bildirilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen 44 yaşındaki şüphelinin, polis ifadesinde çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı.

Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Çinli yetkililer şu ana dek saldırganın cinayeti neden işlediğine dair bilgi vermekten ve yorum yapmaktan kaçınırken saldırıyı "münferit vaka" olarak niteliyor.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümünü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırıyor.

Söz konusu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde yaşanan benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Çin'e Çocuk Cinayeti İncelemesi - Son Dakika

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