Japonya'dan Çin'e Güvenlik Talebi

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Japonya, 18 Eylül'de Çin'de bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün ardından, Pekin yönetiminden vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bir araya geldi.

Kamikawa, görüşmede, 18 Eylül'de bıçaklı saldırıda ölen Japon çocuğun ölümünün ardından Çin yönetiminden Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını talep ederek çocukların güvenliğini tehdit eden "asılsız, kötü niyetli ve Japon karşıtı" sosyal medya paylaşımlarının engellenmesini istedi.

Çocuğun öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve neler olduğuna dair Japonya'ya net bir açıklama yapılmasını isteyen Kamikawa, gelecekte benzer hadiselerin yaşanmaması için Çin'den önlem almasını talep etti.

Bıçaklama olayını "kazara meydana gelmiş münferit bir vaka" olarak nitelendiren Çin Dışişleri Bakanı Vang ise Çin'in olayı yasalar çerçevesinde ele alacağını vurguladı.

Olay

Babası Japon, annesi Çin vatandaşı olduğu belirtilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen 44 yaşındaki şüphelinin polise verdiği ifadede, çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı. Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Çinli yetkililer, saldırganın cinayeti neden işlediğine dair bilgi vermek ve yorum yapmaktan kaçınırken saldırıyı "münferit vaka" olarak nitelendirdi.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırdı.

Bu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Çin'de yaklaşık 100 bin Japon vatandaşı yaşıyor.