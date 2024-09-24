Japonya'dan Çin'e Güvenlik Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya'dan Çin'e Güvenlik Talebi

Japonya, bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden çocuğun ardından Çin'den vatandaşlarını korumasını istedi.

24.09.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya, 18 Eylül'de Çin'de bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Japon çocuğun ölümünün ardından, Pekin yönetiminden vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını istedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bir araya geldi.

Kamikawa, görüşmede, 18 Eylül'de bıçaklı saldırıda ölen Japon çocuğun ölümünün ardından Çin yönetiminden Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamasını talep ederek çocukların güvenliğini tehdit eden "asılsız, kötü niyetli ve Japon karşıtı" sosyal medya paylaşımlarının engellenmesini istedi.

Çocuğun öldürülmesiyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve neler olduğuna dair Japonya'ya net bir açıklama yapılmasını isteyen Kamikawa, gelecekte benzer hadiselerin yaşanmaması için Çin'den önlem almasını talep etti.

Bıçaklama olayını "kazara meydana gelmiş münferit bir vaka" olarak nitelendiren Çin Dışişleri Bakanı Vang ise Çin'in olayı yasalar çerçevesinde ele alacağını vurguladı.

Olay

Babası Japon, annesi Çin vatandaşı olduğu belirtilen 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken yolda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, saldırgan olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şıncın medyasında yer alan haberlerde, soyadının "Cong" olduğu ifade edilen 44 yaşındaki şüphelinin polise verdiği ifadede, çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf ettiği ve cinayeti tek başına işlediğini söylediği aktarılmıştı. Şüphelinin geçmişte telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak suçlarından sabıkası olduğu kaydedilmişti.

Çinli yetkililer, saldırganın cinayeti neden işlediğine dair bilgi vermek ve yorum yapmaktan kaçınırken saldırıyı "münferit vaka" olarak nitelendirdi.

"Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk geldi

Saldırının, Japonya'nın 1931'de Çin'in Mançurya bölgesini işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümü olan 18 Eylül'e denk gelmesi, "nefret suçu" şüphesini artırdı.

Bu olayda Japon İmparatorluk ordusu, bir Japon şirketinin Çin'in Mançurya bölgesinde işlettiği demir yoluna sahte bombalı sabotaj düzenleyerek bunu, bölgenin işgali için bahane olarak kullanmıştı.

Çin'de 26 Haziran'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrindeki benzer bir vakada, okul servisi bekleyen Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırıyı engellemeye çalışan Çinli bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Çin'de yaklaşık 100 bin Japon vatandaşı yaşıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Eylül, Pekin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Çin'e Güvenlik Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
16:36 Tabanca ile otobüsün arkasından koştular Kocaelispor’a silahlı saldırı girişimi Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
16:17 Koskoca Mourinho ne hallere geldi Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe’ye hoca öneriyor Koskoca Mourinho ne hallere geldi! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
16:10 Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü Kick boksçu, dedesi yaşındaki adamı defalarca yumruklayarak öldürdü
16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
16:03 Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti Eski Sakaryaspor Başkanının tokatlandığı anları kayda alan kişi de hak ettiği yere gitti
16:01 Brezilya’da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü Brezilya'da futbol kafilesini taşıyan otobüs kaza yaptı: 3 futbolcu öldü
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 12:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'dan Çin'e Güvenlik Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement