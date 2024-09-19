Japonya'dan Çin Uçak Gemisine Tepki

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Japonya, Çin'in Liaoning uçak gemisi ve filosunun, ülkenin güneybatısında bulunan Okinava bölgesinin uzantısındaki adaların yakınında, "bitişik bölge" olarak tanımlanan sulara girmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre Hükümet Sözcüsü Hiroşi Moriya, ihlalin, "Japonya ve bölgenin güvenlik ortamı açısından kabul edilemez olduğunu" ve bu konuda "ciddi kaygılarını" Pekin yönetimine diplomatik kanallardan ilettiklerini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün, Liaoning uçak gemisi ile "Tip 052D" sınıfı güdümlü füze taşıyan iki muhribin, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olan sulardan geçtiğini bildirmişti.

Deniz hukukunda "bitişik bölge", bir ülkenin kıyılarından 24 deniz mili mesafede, 12 mil kara sularını da içine alan, denetim yetkisine sahip olduğu suları tanımlıyor.

Uluslararası hukuka göre başka ülkelerin gemileri ve araçları burada serbest seyredebiliyor fakat bölgeyi kontrolü altında tutan ülkenin kendi kara sularındaki yasa dışı faaliyetleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunuyor.

Çin uçak gemisi ilk kez geçiyor

Çin'e ait bir uçak gemisi ilk kez Japonya'nın bitiş bölgesi olan sulardan geçerken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, geçişinin Çin yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Çin donanması, daha önce Doğu Çin Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na açılırken Japonya'nın Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki Miyako Boğazı'nı kullanıyordu.

Liaoning ve filosunun seçtiği güzergah, gerek Tayvan'a, gerekse de Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyu" diye isimlendirdiği Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adacıklara yakınlığı nedeniyle gerilime gebe bir bölge olarak görülüyor.