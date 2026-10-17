Japonya Meteoroloji Ajansı merkez üssü hatasıyla 9,9'luk uyarı için özür diledi

TOKYO, 17 Ekim (Xinhua) -- Japonya'da depreme ilişkin erken uyarının iptal edildiğini gösteren bir telefon bildirimi, 16 Ekim 2026.

Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü öğle saatlerinde büyük bir deprem ve şiddetli sarsıntı konusunda erken uyarı yayımladığı için özür diledi. Ajans, hatanın sistemin depremin merkez üssünü yanlış belirlemesi ve büyüklüğünü 9,9 olarak tahmin etmesinden kaynaklandığını söyledi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)