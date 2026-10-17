Japonya Meteoroloji Ajansı merkez üssü hatasıyla 9,9'luk uyarı için özür diledi

Japonya Meteoroloji Ajansı merkez üssü hatasıyla 9,9'luk uyarı için özür dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü büyük deprem ve şiddetli sarsıntı uyarısı yayımladığı için özür diledi. Ajansa göre hata, sistemin merkez üssünü yanlış belirlemesi ve büyüklüğü 9,9 tahmin etmesinden kaynaklandı; telefona gelen bildirim uyarının iptal edildiğini gösterdi.
TOKYO, 17 Ekim (Xinhua) -- Japonya'da depreme ilişkin erken uyarının iptal edildiğini gösteren bir telefon bildirimi, 16 Ekim 2026.
Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü öğle saatlerinde büyük bir deprem ve şiddetli sarsıntı konusunda erken uyarı yayımladığı için özür diledi. Ajans, hatanın sistemin depremin merkez üssünü yanlış belirlemesi ve büyüklüğünü 9,9 olarak tahmin etmesinden kaynaklandığını söyledi. (Fotoğraf: Jia Haocheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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