Japonya, Tarımını Feda Etmeyecek

TOKYO, 1 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Kabinesi Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'nın ABD'den daha fazla pirinç ithal etmesi talebi nedeniyle ülkenin tarım sektörünü feda etme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Japon haber sitesi Nikkei'nin bildirdiğine göre Hayaşi salı günkü basın toplantısında, "Gelecekteki müzakerelerde Japonya'nın tarımına zarar verecek tavizler verme niyetinde değiliz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Japonya'nın ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşadığını ancak ABD'den pirinç almak istemediklerini iddia etmişti. Trump'ın Japonya ile ABD arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı devam ederken yaptığı bu açıklama, pirinç ithalatını artırması için Japonya'ya baskı yapma girişimi olarak görülüyor.

ABD an itibarıyla otomobil ve otomobil parçaları ithalatında Japonya'ya yüzde 25, çelik ve alüminyum ithalatındaysa yüzde 50 gümrük vergisi uyguluyor. Bu konuda daha önce gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki müzakere turlarına rağmen çok az ilerleme kaydedildi.

Hayaşi, her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmaya varmak üzere ABD ile "samimi ve yapıcı müzakereler" sürdüreceklerini vurguladı.