BALİ, 11 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali adasının Tabanan bölgesinde yer alan Jatiluwih Pirinç Terası'nda Subak Ruhu Festivali kutlandı. Festivalde insanlar büyüleyici doğal güzellikler ile zengin kültürel mirasın mükemmel karışımının tadını çıkardı.
Festival, Bali'deki çeltik tarlası sulama sistemi olan "subak" mirasının tanıtılıp korunması amacıyla düzenleniyor.
Son Dakika › Güncel › Jatiluwih'de Subak Ruhu Festivali - Son Dakika
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