JD Vance: Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişeliyiz - Son Dakika
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JD Vance: Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişeliyiz

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa güvenliğindeki tehditleri ve göç sorununu gündeme getirdi.

14.02.2025 18:47
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NEW ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump yönetiminin Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirterek, Rusya ile Ukrayna arasında da makul bir anlaşmaya varılabileceğine inandıklarını söyledi.

Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) konuştu.

Avrupa'nın güvenliği konusunda Trump yönetiminin "çok endişeli" olduğunu dile getiren Vance, öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında makul bir anlaşmaya varılabileceğine de inandıklarını belirtti.

Vance, "Ayrıca önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamak için büyük bir adım atmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Avrupa'ya karşı en çok endişelendiğim tehdit Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil, endişelendiğim şey içeriden gelen tehdit." diye konuştu.

Avrupa'yı, ABD ile paylaştığını savunduğu "ifade özgürlüğü" gibi en temel değerlerin bazılarından geri çekilmekle eleştiren Vance, "Ne yazık ki bugün Avrupa'ya baktığımda, Soğuk Savaş'ın galiplerinin başına ne geldiğini bazen çok net anlayamıyorum." dedi.

Avrupa'da düzensiz göçmen sorununa değindi

Vance, "Burada temsil edilen ulusların karşı karşıya olduğu tüm baskılar, zorluklar arasında, bugün kitlesel göçten daha acil bir şey olmadığına inanıyorum." diyerek Avrupalı yetkililere kıtadaki düzensiz göçü durdurma çağrısı yaptı.

Almanya'da yaşayan neredeyse her 5 kişiden birinin yurt dışından gelen göçmen olmasını örnek gösteren Vance, "Bu kıtadaki hiçbir seçmen, milyonlarca denetlenmemiş göçmene kapıları açmak için sandık başına gitmedi." ifadesini kullandı.

Vance, Trump yönetiminin Avrupalıların kendi kıtalarının geleceğinde daha büyük yol oynaması gerektiğine inandığını hatırlatarak, "Bu yük paylaşımı terimini duymadığınızı düşünüyoruz. Avrupa (kendi güvenliği için) öne çıkarken ABD'nin dünyanın büyük tehlike altında olan bölgelerine odaklanmasının, birlikte paylaşılan bir ittifak içinde olmanın önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bu arada, Vance'ın bugün Münih Güvenlik Konferansı marjında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulma amaçlı bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel JD Vance: Avrupa'nın Güvenliği İçin Endişeliyiz - Son Dakika

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