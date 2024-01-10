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Jeffrey Epstein'ın kardeşi, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı suçladı - Son Dakika
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Jeffrey Epstein'ın kardeşi, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı suçladı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı, kardeşinin ölümünün üstünü örtmekle suçladı. Mark Epstein, kardeşinin ölümüyle ilgili soruşturmanın gerekli şekilde yapılmadığını savundu ve Bill Barr'ın kimin için gizli tuttuğunu sordu.

Jeffrey Epstein\'ın kardeşi, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr\'ı suçladı
10.01.2024 - 19:27,
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NEW ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ı, kardeşinin ölümünün üstünü örtmekle suçladı.

Mark Esptein, NewsNation adlı kablolu TV'de katıldığı bir programda, kardeşinin ölümünü "görünür bir intihar" olarak açıklayan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr'ı eleştirdi.

Kardeşinin birçok hata yaptığını ancak intihar etmemek için de "birçok sebebi" olduğunu savunan Mark Epstein, onun ölümüyle ilgili soruşturmanın gerekli şekilde yapılmadığını savundu.

Mark Epstein, kardeşinin, eski Başkan Trump ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hakkında bazı "kirli bilgileri" ortaya çıkardığını ancak bunların detaylarını kendisine söylemediğini öne sürdü.

Kardeşinin günlük hayatına dahil olmadığını, bu nedenle onun neleri bildiğini bilmediğini söyleyen Mark Epstein, "Bill Barr'a sormanız gerekir. Eğer bunu (Epstein'ın ölümünü) gizliyorsa, ki öyle görünüyor, kimin için gizliyordu? Bill Barr kimi koruyordu?" diye konuştu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Geçen hafta yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA
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