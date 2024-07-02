Jethro Tull, İstanbul'da konser verecek

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Modern rock müziğin öncülerinden olarak kabul edilen İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Kod Müzik Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü müziği ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında tanınan grup Volkswagen Arena'da konser verecek.

Flüt, vokal ve akustik gitar ile hayranlarının karşısına çıkacak grubun solisti Ian Anderson'a, gitar ve vokalde Jack Clark, davulda Scott Hammond, klavye ve vokalde John O'Hara, bas gitar ve vokalde ise David Goodier eşlik edecek.

İlk albümleri "This Was"dan son albümleri "RökFlöte"e uzanan bir repertuvarın seslendirileceği konserin biletleri, 4 Temmuz'da bilet platformlarında satışa sunulacak.

Jethro Tull kimdir?

Ian Anderson tarafından 1967'de kurulan İngiliz rock grubu Jethro Tull, 40'tan fazla ülkede 3 binden fazla konser verdi.

Müzikal yolculuğuna 1968 yılında çıkardıkları ilk albümleri "This Was" ile başlayan Jethro Tull, 1971'de "Aqualung" ile devam etti.

"Crest of a Knave" isimli 1987'de yayınlanan albümle Grammy ödülü kazanan grup, son albümleri "RökFlöte" adlı son albümlerinim geçen sene müzikseverlerle buluşturdu.

Progresif, folk ve hard rock çalışmalarıyla öne çıkan grup, müzik dünyasında kendine özgü bir yer edinirken Iron Maiden, Pearl Jam ve Kansas gibi gruplara ilham kaynağı oldu.