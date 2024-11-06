Jetour Auto, Mısır\'da T2 SUV Modelini Tanıttı

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KAHİRE, 6 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Jetour Auto, Mısır'ın başkenti Kahire'de ilk arazi spor kullanımlı araç (SUV) modeli T2'yi tanıttı.

Jetour tarafından "Birlikte Seyahat" temasıyla Pazartesi akşamı Kahire'nin en simge yapılarından Kahire Kalesi'nde düzenlenen lansman törenine Mısır ve Çin'den aralarında otomobil satıcıları, otomobil uzmanları, internet fenomenleri ve medya temsilcilerinin de bulunduğu 600'den fazla konuk katıldı.

Jetour Uluslararası Pazarlama Şirketi Başkan Yardımcısı Yuan Anguo, "T2, Mısır'da piyasaya sürdüğümüz ilk arazi modeli. Aracımız, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ortadoğu'daki diğer ülkelerde 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürüldükten sonra, hızla bölgede en çok satan SUV haline geldi" ifadelerini kullandı.

2018'de kurulan Çinli otomobil markasına göre Jetour'un kümülatif satışları an itibarıyla dünya genelinde 1,22 milyonu aşmış durumda.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin son verilerine göre 2024 yılının ilk üç çeyreğinde Çin'den dünya genelindeki pazarlara, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artışla toplam 4.312 milyon araç ihraç edildi.