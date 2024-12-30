Jimmy Carter 100 Yaşında Hayatını Kaybetti

WASHINGTON, 30 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi, 29 Aralık 2024.
Carter Center, 1977 ile 1981 yılları arasında ABD'nin 39. başkanı olarak görev yapan Jimmy Carter'ın pazar günü 100 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
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