Joe Biden, zayıf performansını seyahatlere ve jet-lag'e bağladı - Son Dakika
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Joe Biden, zayıf performansını seyahatlere ve jet-lag'e bağladı

Joe Biden, zayıf performansını seyahatlere ve jet-lag\'e bağladı

ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump'la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve 'jet-lag'e bağladı. Biden, Virginia'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, tartışmadaki performansının seyahatler ve jet-lag nedeniyle olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü de Biden'ın soğuk algınlığı geçirdiğini ve münazara günü iyi bir gece geçirmediğini belirtti.

03.07.2024 10:33
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ABD Başkanı Joe Biden rakibi Donald Trump karşısında gösterdiği etkisiz münazara performansını değerlendirdi.

Biden, Virginia'da düzenlenen bağış toplama etkinliğindeki konuşmasında, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasına katılmadan önce çok seyahat ettiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''SAHNEDE NEREDEYSE UYUYAKALIYORDUM''

Rakibi Trump'la yaptığı canlı yayın tartışmasından önce çok fazla seyahat ettiğini ve bunun "akıllıca olmadığını" vurgulayan Biden, "Bu bir mazeret değil, sadece bir açıklama." dedi. Biden, münazarada sergilediği zayıf performansı yakın zamanda ettiği seyahatlere ve bunlar sonucu yaşadığı 'jet-lag'a bağlayarak "Personelimi dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum." ifadelerini kullandı.

''ENDİŞELERİ ANLIYORUZ''

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu belirtti. Jean-Pierre, "Endişeleri anlıyoruz. Başkan, münazarada iyi bir gece geçirmedi." diye konuştu.

İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇMIŞTI

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, zayıf performansını seyahatlere ve jet-lag'e bağladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Onur Özdemir: Çok komik olaylar :) 0 0 Yanıtla

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