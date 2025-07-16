Johnson, Epstein Belgelerini İstiyor - Son Dakika
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Johnson, Epstein Belgelerini İstiyor

16.07.2025 07:43
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Meclis Başkanı Mike Johnson, Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, bu konuda Başkan Donald Trump ile farklı bir tutum sergiledi.

Johnson, katıldığı podcast programında, Trump'ın gündemde tutulmasından rahatsız olduğu Epstein meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Epstein dosyasıyla ilgili çelişkili açıklamalarına işaret eden Johnson, Bondi'nin bu konudaki açıklamalarını izah etmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in Kongre'de ifade verip vermeyeceği ya da Adalet Bakanlığından belgelerin getirtilip getirtilmeyeceği sorusuna da "Ben şeffaflıktan yanayım. Bu çok hassas bir konu ama her şey kamuoyuna açıklanmalı ve insanlar kendileri karar vermeli." şeklinde yanıt verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, bu ifadeleriyle, Trump'ın yaklaşımından ayrışan bir tutum göstermiş oldu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Johnson, Epstein Belgelerini İstiyor - Son Dakika

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