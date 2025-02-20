Kaan Ali için Yardım Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Kaan Ali için Yardım Konseri Düzenlendi

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Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği tarafından Bodrum'da düzenlenen yardım konserinde, Kaan Ali bebeğe destek olmak amacıyla birçok sanatçı sahne aldı. Etkinlik, toplumsal dayanışmayı pekiştirme amacıyla gerçekleştirildi.

20.02.2025 11:50  Güncelleme: 13:11
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(MUĞLA) - Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle "Kaan Ali için Söyle Yardım Konseri" düzenlendi.

Kaan Ali bebeğin kampanyasına destek olmak için Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yardım konserinde Şef Bülent Cansuyu yönetimindeki Bi' Müskirat Orkestrası saz ekibi eşliğinde sanatçı Nilgün Çalık, Reşat Dilek, Esra Onaylı ve Ali Soydan sahne aldı.

Alaturka, nostalji pop ve Yunan ezgilerinin harman edildiği konsere Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Muğla Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Ahmet Değirmenci ile sanatçılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Video gösterimi ile başlayan etkinlik açılış konuşmalarıyla devam etti.

MAKAY Başkanı Ahmet Değirmenci, açılış konuşmasında gecede yanlarında olan herkese ve Kaan Ali bebeğin kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, "Bölgemizin ve insanlarımızın sorunlarına dikkat çekerek, yurttaşlık bilinciyle birlik ve beraberliğimizi sosyal projelerle pekiştirmeyi, toplumsal dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Kaan Ali'nin yaşama tutunabilmesi için el birliğiyle verdiğimiz bu anlamlı mücadeleye katılan ve insanlık adına özveride bulunan herkese, gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Mandalinci, kampanyaya destek çağrısı yaparak, şöyle konuştu:

"Aylardan beri Kaan Ali bebek yaşam mücadelesi veriyor. Gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerek kamu kuruluşlarımızla minik yavrumuzun kampanyasını günden güne artırmak, ona destek olmak için çalışmalar sürüyor. Biz de Bodrum Belediyesi olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte kampanyaya destek olmak ve Bodrum'un çocuğuna yardım etmek istiyoruz. Bu hastalığın tedavisi var. El ele gönül gönüle bu tedaviyi gerçekleştireceğiz. Söylenen her şarkının Kaan Ali'ye şifa olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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