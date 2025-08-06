Kabalan'dan Silah Toplama Uyarısı - Son Dakika
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Kabalan'dan Silah Toplama Uyarısı

06.08.2025 16:08
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Lübnan Şii Müftüsü Kabalan, silahların devlet kontrolünde toplanmasının önemini vurguladı.

Lübnan'daki Şii Müftü Ahmed Kabalan, silahların toplanması dosyasında, " İsrail'e hizmet eden ve iç barışı tehlikeye atan" tutumlardan kaçınılması gerektiğini savundu.

Lübnan'daki Şii toplumu en yüksek dini merci olan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Kabalan'ın açıklamaları, Bakanlar Kurulunun dün Lübnan Ordusu'na, ülkedeki tüm silahların devletin kontrolünde toplanmasına yönelik bir plan hazırlama görevini, vermesinin ardından geldi.

Kabalan, "Lübnan, İsrail'e hizmet eden bir imzadan daha büyüktür. İç barış, ulusal ve egemen gücü korumak ve güçlendirmekle sağlanır, parçalamak veya kuşatmakla değil." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın Lübnan'ı İsrail işgalinden kurtaran gücün bir parçası olduğunu savunan Kabalan, "Lübnan yönetiminin iç barışı tehlikeye atarak, Lübnan'ı bilinmezliğe sürüklediğini" iddia etti.

Lübnan'ın içinden geçtiği dönemi "tarihi" olarak nitelendiren Kabalan, ülkenin ulusal egemenliğinin "ordu, halk ve direniş" ile sağlandığını vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde olması gündemiyle Cumhurbaşkanı Joseph Avn liderliğinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Selam, "Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi." diyerek, ordudan söz konusu planı tartışılması ve onaylanması için 31 Ağustos'a kadar Bakanlar Kuruluna sunmasının istendiğini aktarmıştı.

Başbakan Selam'dan sonra kameraların karşısına geçen Enformasyon Bakan Paul Markus da Bakanlar Kurulunun silahların devlet kontrolünde toplanması için yıl sonuna kadar süre verdiğini belirtmişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.

Kaynak: AA

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