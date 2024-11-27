Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Taksim-Kabataş Füniküler hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler tamamen durdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?