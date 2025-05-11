Kabil'de Üçlü Görüşme: İstikrar ve Ekonomi Ele Alındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Pakistan ve Çin ile düzenlenen üçlü görüşmede bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık ve Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong'un ziyareti kapsamında üçlü görüşme yapıldı.

Sadık, X sosyal medya hesabından, Kabil'deki görüşmelere ilişkin detayları aktardı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin ev sahipliğinde düzenlenen görüşmede, ekonomi ve güvenlik alanında işbirliğini ele aldıklarını belirten Sadık, Çinli mevkidaşı Yue ile Afganistan'ın geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakan Vekili Nureddin Azizi ile de bir araya geldiklerini bildirdi.

Sadık, ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirme yollarını görüştüklerini ifade ederek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Afganistan'a ulaştırılması gibi konularda ilerleme hedefinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, X'te yaptığı açıklamada, tarafların 6. Afganistan-Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu'nun Kabil'de düzenlenmesi konusunda hemfikir olduğunu aktardı.