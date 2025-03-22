Kaboğlu: Görevden alınma söz konusu değil - Son Dakika
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Kaboğlu: Görevden alınma söz konusu değil

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, görevden alınmadığını, haksız kararın itiraza açık olduğunu belirtti.

22.03.2025 00:28
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HABER: Mehmet OFLAZ/ Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Kamuoyunda sanki görevden el çektirilmişiz gibi bir izlenim yaratılmak istenildiğini öğrendim. Oysa öyle değil. Bu haksız bir karar ama başvuru yolları var. Başvuru yollarında mutlaka aklanacağız. Görevden alınma söz konusu değil o nedenle hem İstanbul Barosu yönetiminde görevimi sürdüreceğim hem de başvuru için en etkili biçimde gerekli hazırlıkları yapacağız" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun ve yönetim kurulunun görevden alınmasının ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar tepki göstermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'nden Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Barosu'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu makamında, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kaboğlu, şunları söyledi:

"Bugünkü karar, hukuk adına utanç verici. Bu kara leke dileriz ki bir an önce kalksın. Yürüdük, polisin halk için var olduğu göz önüne alınınca esef verici bir durum. 3 aydır devam eden yargılama süreci, bugün mahkemenin kabul kararı ile sonuçlandı. Bu karar hukuk katliamı olarak nitelense de aslında kesinleşmiş bir karar değil, istinafa, üst yargı yoluna açık. Ben görevimin başındayım, eksik imzaları tamamlamaya başladım. Bu bakımdan kamuoyunda sanki görevden el çektirilmişiz gibi bir izlenim yaratılmak istenildiğini öğrendim. Oysa öyle değil. Bu haksız bir karar ama başvuru yolları var. Başvuru yollarında mutlaka aklanacağız. Görevden alınma söz konusu değil o nedenle hem İstanbul Barosu yönetiminde görevimi sürdüreceğim hem de başvuru için en etkili biçimde gerekli hazırlıkları yapacağız. Bu çerçevede bütün barolar bizi destekledi. Türkiye'den barolar, Avrupa'dan Türkiye'nin kurucusu olduğu baro örgütleri ve üyesi olduğu örgüt temsilcileri, gelip bizi desteklediler. Bu da hukuk adına dayanışmadır. Türkiye'nin hukuka ihtiyacı var. Biz İstanbul Barosu yönetimi olarak hep hukuk dedik, bunun için çalışmalarımızı hızlı bir biçimde sürdüreceğiz yeter ki hukuka karşı olan çevreler bizi biraz rahat bıraksın."

Kaynak: ANKA

İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaboğlu: Görevden alınma söz konusu değil - Son Dakika

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