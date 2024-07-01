Kabotaj Bayramı'nda Denizde Su Gösterisi

Kabotaj Bayramı'nı denizde su gösterisiyle kutladılar
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında romörkörler ile su gösterisi gerçekleştirildi.
Kutlamalar çerçevesinde limandan denize açılan protokol, denize çelenk bıraktı. Romörkörler liman çıkışında su gösterisi yaptı.
Vatandaşlar da denizdeki gösterileri karadan izleyerek fotoğraf çekti. Limanda demirli bulunan yük gemisi korna çalarak kutlamalara katıldı.
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