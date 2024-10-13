Kaçak Avcılığa Kameralı Denetim

Güncel

\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan\'ı zora sokacak iddia

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı

Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden kamerayla böyle tespit ediliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de suçlarını inkar eden kaçak avlananlar DKMP kameraları tarafından kilometrelerce öteden kayda alınan görüntüler sayesinde yakayı ele veriyorlar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane'nin dağlık alanlarında kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor.

Yoğun denetimler ve foto kapanlarla sürekli kontrol altında tutulan Gümüşhane doğasında kaçak avcılık faaliyetleri azalırken, kaçak avcılık yaptıklarını inkar eden şahıslar ise kilometrelerce öteden kayda alınan görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından "Ben dağda kaçak avlanıyorum ve DKMP ekibinin geldiğini fark edip silahımı ve diğer unsurları sakladım. Benim av yaptığım nasıl ispat edilebilir diyen şahıslar için cevabımız bu videoda" mesajıyla paylaşıldı.