Kaçak Avcılığa Kameralı Denetim - Son Dakika
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Kaçak Avcılığa Kameralı Denetim

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Gümüşhane'de kaçak avcılık, DKMP kameralarıyla tespit edilerek önleniyor.

13.10.2024 10:48
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Kaçak avlananlar kilometrelerce öteden kamerayla böyle tespit ediliyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de suçlarını inkar eden kaçak avlananlar DKMP kameraları tarafından kilometrelerce öteden kayda alınan görüntüler sayesinde yakayı ele veriyorlar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri Gümüşhane'nin dağlık alanlarında kaçak avlanan şahıslara göz açtırmıyor.

Yoğun denetimler ve foto kapanlarla sürekli kontrol altında tutulan Gümüşhane doğasında kaçak avcılık faaliyetleri azalırken, kaçak avcılık yaptıklarını inkar eden şahıslar ise kilometrelerce öteden kayda alınan görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etmek zorunda kalıyorlar.

Görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından "Ben dağda kaçak avlanıyorum ve DKMP ekibinin geldiğini fark edip silahımı ve diğer unsurları sakladım. Benim av yaptığım nasıl ispat edilebilir diyen şahıslar için cevabımız bu videoda" mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak Avcılığa Kameralı Denetim - Son Dakika

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