Kaçan Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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AYDIN'ın Germencik ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve takip sonucu yakalanan otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.K. tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir otomobil Germencik ilçesi girişinde bugün sabah saatlerinde durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi. Otomobilde bulunun şüpheli A.K. ise gözaltına alındı. A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.