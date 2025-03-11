Kaçırılan Kültürel Eserler Geri Döndü

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018'den bu yana yaklaşık 8 bin 967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 5'inci yılına ait değerlendirmelerin bulunduğu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu süreçte yürütülen çalışmalar sonucunda, son 7 yılda 8 bin 967, 2002'den bu yana ise toplam 13 bin 282 eserin ait olduğu ülkelere gönderildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı değerlendirmede, "2018'den bu yana yaklaşık 8 bin 967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, dünya genelinde gerçekleştirilen işbirlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eserin de Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi. Son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser şöyle: