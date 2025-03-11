Kaçırılan Kültürel Eserler Geri Döndü - Son Dakika
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Kaçırılan Kültürel Eserler Geri Döndü

Bakan Ersoy, 2018'den bu yana 8 bin 967 eserin ait olduğu topraklara iade edildiğini açıkladı.

11.03.2025 15:42
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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018'den bu yana yaklaşık 8 bin 967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 5'inci yılına ait değerlendirmelerin bulunduğu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu süreçte yürütülen çalışmalar sonucunda, son 7 yılda 8 bin 967, 2002'den bu yana ise toplam 13 bin 282 eserin ait olduğu ülkelere gönderildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı değerlendirmede, "2018'den bu yana yaklaşık 8 bin 967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, dünya genelinde gerçekleştirilen işbirlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eserin de Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi. Son yıllarda Türkiye'ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser şöyle:

  • Çingene Kızı Mozaikleri (ABD)

    Bowling Green Devlet Üniversitesi'nden iadesi sağlanan mozaik panolar, Zeugma'nın kayıp parçaları arasında yer almakta olup Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergileniyor.

  • Roma Dönemi Zeugma Kökenli Stel (İtalya)

    M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, Antik Yunanca yazıtı ile dikkat çeken bu mezar steli, Venedik Kültürel Miras Koruma Birimi'nin işbirliğiyle TÜrkiye'ye kazandırıldı.

  • Kiliya Tipi İdol (ABD)

    Sanat tarihçileri tarafından modern sanata ilham kaynağı olduğu belirtilen 6 bin yıllık bu figür, Shelby White Koleksiyonu'ndan el konularak Türkiye'ye getirildi.

  • Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kur'an-ı Kerim (İngiltere)

    Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazılmış, 16. yüzyıla tarihlenen bu değerli Mushaf, titiz takip sonucu Türkiye'ye iade edildi.

  • Roma İmparatoru Lucius Verus Heykeli (ABD)

    Bubon Antik Kenti'nden yasadışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen bu insan boyutundaki nadir bronz heykel, Manhattan Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Türkiye'ye geri döndü. Eros Başı (İngiltere) Sidamara Lahdi'nin eksik parçası olan bu heykel başı, Victoria & Albert Müzesi ile yürütülen başarılı diplomatik müzakereler sonucunda lahitle yeniden buluşturuldu.

  • Şile Bozgoca Camii Kitabesi (Hollanda)

    Osmanlı dönemine ait bu önemli kitabe, uluslararası hukuki girişimler sonucunda Türkiye'ye getirildi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.

  • Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz Kadın Büstü (ABD)

    M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, sanatsal detaylarıyla öne çıkan bu bronz büst, ABD'de yürütülen titiz araştırmalar ve hukuki süreçlerin ardından ait olduğu topraklara döndü.

  • Adana Ulu Camii Çinisi (İngiltere)

    Bonhams Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan ve 2003 yılında çalındığı tespit edilen bu Osmanlı dönemi çinisi, müzayede sürecinde müdahale edilerek Türkiye'ye kazandırıldı.

  • Kybele Adak Heykeli (ABD)

    Bereket ve bolluğun sembolü olan bu Kybele heykeli, 1960'lı yıllarda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmış ve ABD'de dava süreci tamamlanarak Türkiye'ye iade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaçırılan Kültürel Eserler Geri Döndü - Son Dakika

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