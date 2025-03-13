KADEM, BM'de Kadın Hakları Panelleri Düzenleyecek - Son Dakika
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KADEM, BM'de Kadın Hakları Panelleri Düzenleyecek

KADEM, BM CSW69'da kadın hakları, emek ve teknoloji konularında paneller düzenleyecek.

13.03.2025 12:16
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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Birleşmiş Milletler'in (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu Oturumu'nda (CSW69) kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularında paneller gerçekleştirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetleriyle kadını, psikososyal ve ekonomik açıdan güçlendirmeyi hedefleyen KADEM, BM'nin kadınların güçlendirilmesi konusundaki en büyük yıllık toplantısı olan CSW69'da çeşitli panel ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

BM CSW69 çerçevesinde New York'ta kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularını gündeme taşıyacak olan KADEM, Filistin'e de özel bir yer ayıracak.

Vakfın New York'taki ilk etkinliği, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun katılımıyla Türkevi'nde düzenlenecek.

Women 20'nin (W20) 10'uncu yılı vesilesiyle hayata geçirilecek "Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim-III" adlı panelin ardından, yine KADEM ev sahipliğindeki iftar davetinde kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegeleri bir araya getirilerek, kadın hakları alanındaki uluslararası kazanımlar değerlendirilecek ve geleceğe dair stratejiler geliştirilecek.

"Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak" paneli

KADEM'in bu yılki 8 Mart kampanyasında da altını çizdiği "kadın emeği" konusunu, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından kritik önemiyle ele alan "Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak" paneli, 14 Mart'ta Türkevi'nde düzenlenecek.

Bakım ekonomisi, tarım işçiliği ve dijitalleşen iş modelleri gibi konuların ele alınarak, kadın emeğinin görünmeyen boyutlarının tartışılacağı panelin ardından, geleneksel ve çağdaş el sanatlarının değerini vurgulayan atölye çalışması düzenlenecek.

Panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Dr. Betül Özel Çiçek, Dr. Nursem Keskin Aksay, Tess Mateo, Fabiana Menna, Zeliha Sağlam, Dr. Sharifa Noaman Al Emadi ve Florence Ackey konuşmacı olarak yer alacak.

"Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat-II" etkinliği

KADEM tarafından 15 Mart'ta Türkevi'nde düzenlenecek etkinlik, sanatın toplumsal direnişteki gücüne odaklanacak. Film gösterimi, şiir dinletisi ve sanat konuşmaları aracılığıyla Filistin halkının mücadelesi ve kültürel mirasının korunması etkinlikte gündeme taşınacak.

Programda, Türk ve Filistin toplumları arasındaki tarihi ve kültürel bağlar vurgulanarak, sanatın dayanışma ve direnç göstergesi olarak nasıl kullanıldığı sergilenecek.

"Yapay Zeka ve Kadın: Zorluklar ve Fırsatlar" paneli

BM Genel Merkezi'nde 20 Mart'ta düzenlenecek "Yapay Zeka ve Kadın: Zorluklar ve Fırsatlar" konulu panelde, yapay zekanın kadın hakları ve sosyal adalet üzerindeki etkisi ele alınacak.

Etkinlikte, yapay zeka teknolojilerinin kadınların temsiliyetini nasıl etkilediği, algoritmik önyargılarla nasıl mücadele edileceği ve teknoloji alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl sağlanabileceği tartışılacak.

Panelde, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, Dr. Ravza Altuntaş Çakır, Merve Hickok, Elena Estavillo, Serene Hamsho, Ceyhun Necati Pehlivan ve Mahsa Hedayati konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM, BM'de Kadın Hakları Panelleri Düzenleyecek - Son Dakika

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