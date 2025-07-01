KADEM\'den Kadın Girişimciler için Kamp

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) yürütücüsü olduğu "İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı"na başvurular 1 Eylül'de sona erecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İnovasyonda Kadın Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle bu yıl güdümlü proje olarak hayata geçirildi.

KADEM, TÜBİTAK, Marmara Teknokent, İstanbul Teknopark, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi, KOSGEB, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Üsküdar Belediyesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Fonangels, KAGİDER, StartupCentrum, TT Ventures, Halkbank Fonla Büyüsün, Albaraka Garaj ve APY Ventures gibi alanında yetkin kurumlarla işbirliğiyle kadın girişimcilere destek sunuyor.

Kadınların ekonomik hayattaki varlığını sürdürülebilir biçimde güçlendirmeyi hedefleyen program yatırım, büyüme ve işbirliği olanaklarıyla girişimcilerin yanında yer alıyor.

Teknoloji, sağlık, tarım, iklim ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi iş fikirlerine sahip kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan kamp, katılımcılarına iş dünyasına güçlü bir adım atma fırsatı sunuyor.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek Girişimcilik Kampı'na başvurular 1 Eylül'e kadar KADEM'in internet adresinden alınacak.

Hakem heyetinin değerlendirmelerinin ardından seçilecek 30 kadın girişimci, 25 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek kampa katılacak.

Katılımcılar, bir hafta sürecek programda girişimcilik ekosistemi, proje yönetimi, iş planı hazırlama, marka ve pazarlama stratejileri, iş hukuku, patent ve tescil süreçleri, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejileri gibi başlıklarda eğitim alacak.

Kamp süresince tecrübe paylaşımı ve mentörlük desteğiyle girişimlerini geliştirme imkanı bulacak girişimciler, kamp sonunda yatırımcılarla buluşma, güçlü iş ağı oluşturma ve ulusal-uluslararası etkinliklere katılma fırsatına sahip olacak.

Ödüller de açıklandı

Kampın sonunda "ön kuluçka" ve "kuluçka" kategorilerinde değerlendirilecek finalistlerden her kategoride ilk üçe giren girişimcilere toplam 1,5 milyon liralık ödül dağıtılacak.

"Ön kuluçka" ve "kuluçka" kategorisinde birincilik ödülü 350 bin, ikincilik ödülü 250 bin, üçüncülük ödülü 150 bin lira olarak belirlendi.

Her iki kategorinin birincilerine uluslararası prestijli girişimcilik etkinliklerinden "Web Summit (Katar)", "Slush" veya "CES"ten birine katılım desteği verilecek.