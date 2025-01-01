Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, yeni yıl heyecanı yaşadı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde trafik oluştu. 2025 yılına saatler kala Bağdat Caddesi'ne gelenler davul eşliğinde oynayarak eğlendi. Yeni yıla girerken geri sayım yapan vatandaşlar, meşaleler eşliğinde yeni yılı karşıladı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Coşkulu Yılbaşı Kutlamaları - Son Dakika
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