Kadıköy Belediyesi'nin Düzenleyeceği 23 Nisan Etkinliklerine Hatay'dan Özel Gereksinimli Çocuklar Davet Edildi - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nin Düzenleyeceği 23 Nisan Etkinliklerine Hatay'dan Özel Gereksinimli Çocuklar Davet Edildi

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dört farklı parkta düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Etkinliklere Hatay'dan özel gereksinimli çocuklar davet edildi.

21.04.2025 14:19  Güncelleme: 15:40
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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört farklı parkta düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Etkinliklere Hatay'dan özel gereksinimli çocuklar davet edildi.

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için renkli, eğitici ve eğlenceli birçok etkinlik düzenliyor. Kutlamalar, Selamiçeşme Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı ve Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda eş zamanlı düznlenecek. Her parkta çocuklar için atölyeler, sahne gösterileri, dans aktiviteleri ve bilimsel deney alanları kurulacak. Ayrıca İstanbul Oyuncak Müzesi'nde de sergi, oyunlar, gösteriler ve doyasıya müzik çocukları bekliyor olacak. Etkinlikler 13.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.

Atölyelerde çocuklar; yüz boyama, kil çalışması, çanta yapımı, maske ve bez çanta boyama, origami, robotik uygulamalar gibi birçok sanatsal ve eğitsel çalışmaya katılabilecek. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bu atölyelerle çocukların el becerileri ve hayal güçleri desteklenecek. Çevre ve Sürdürülebilirlik Atölyesi, Tohum Topu Atölyesi gibi atölyelerde çocuklara doğa sevgisi ve farkındalığı anlatılacak. Renkli deneylerle çocuklara bilimin ne kadar eğlenceli olabileceği gösterilecek. Robotik ve kodlama alanlarında da çocuklara özel uygulamalar yer alacak.

23 Nisan'da parklardaki sahne programları da çok renkli ve çeşitli. Dört parkta da gün boyunca zumba kids, bubble show, illüzyon gösterileri, tiyatro oyunları ve dans gösterileri olacak. Etkinlikler kapsamında Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Gençlik Sanat Merkezi Pop Orkestrası konser verecek. Halis Kurtça Çocuk Sanat Merkezi ekibi dans gösterisi yapacak. Özgürlük Parkı'nda sahne alacak Tan Sağtürk Akademi öğrencilerinin modern dans gösterileri kutlamaların dikkat çeken anlarından biri olacak.

Modern etkinliklerin yanında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları da bu bayramda çocuklarla buluşturulacak. Halat çekme, çuval yarışı, ip atlama, seksek ve mendil kapmaca gibi oyunlar, çocuklara eğlenceli bir nostalji yaşatacak. Mini basketbol, masa tenisi gibi sportif etkinliklerle hareketli bir gün sunulacak. Etkinliklerde bando gösterileri de renk katacak. Çocuklar bando eşliğinde 23 Nisan şarkıları söyleyerek bayramın keyfini doyasıya yaşayacak.

23 Nisan'da Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) işbirliğiyle düzenlenecek klasik otomobil konvoyu ile çocuklar ilçede bayram sevinci yaşayacak.

Özel gereksinimli çocuklar davet edildi

Kadıköy Belediyesi, Malatya ve Hatay'dan davet ettiği özel gereksinimli depremzede çocukları, bireyleri ve ailelerini 23 Nisan'da Kadıköy'de ağırlıyor. Depremden etkilenen down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar, bireyler ve Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ne devam eden çocuklar ve aileleri klasik araçlarla konvoya katılarak bayram sevinci yaşayacak. Klasik otomobiller ile ilçe turu Kadıköy Belediyesi bahçesinde saat 12.00'de başlayacak.

"Parklarda 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliklerinin programına Belediye'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nin Düzenleyeceği 23 Nisan Etkinliklerine Hatay'dan Özel Gereksinimli Çocuklar Davet Edildi - Son Dakika

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