Olay, saat 10.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddedeki inşaat alanının bahçesinde bulunan ağaç, yan taraftaki binanın otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken otomobilde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de Ağaç, Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi - Son Dakika
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