İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.'yi yakaladı.
Sosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?